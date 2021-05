Με τον χειρότερο τρόπο έμαθαν δύο κοπέλες στο Μόντρεαλ ότι τελικά είχαν το ίδιο αγόρι. Τα «αποκαλυπτήρια» έκανε μια πωλήτρια κοσμηματοπωλείου με ανάρτησή της στα social media.

Η νεαρή πωλήτρια, πριν παραιτηθεί από το κοσμηματοπωλείο, αποφάσισε να κάνει γνωστό ότι ο εν λόγω κύριος ήταν άπιστος. Σε ένα βιντεάκι στο Tik Tok ανέφερε λοιπόν το όνομα του καζανόβα, έδειξε τα δύο δαχτυλίδια που είχε αγοράσει – το ένα ήταν για το κοριτσί του και το άλλο για την ερωμένη του – και έγραψε πως και οι δυο κοπέλες αξίζουν κάτι καλύτερο.

Woman praised for exposing cheater who bought rings for girlfriend and mistresshttps://t.co/bpEaZs55Rx pic.twitter.com/5l5ALYFJeo