Μαζική είναι κατακραυγή της Ευρώπης κατά του Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής (23.05.2021) “έστειλε” μαχητικά για να αναγκάσουν σε προσγείωση στο Μινσκ, αεροσκάφος της Ryanair που έκανε το δρομολόγιο Αθήνα – Βίλνιους.

Στόχος των αρχών της Λευκορωσίας ήταν η σύλληψη του δημοσιογράφου Ρομάν Προτασέβιτς, ο οποίος κινδυνεύει με θανατική ποινή. Η περιπέτεια των 171 επιβατών, μεταξύ αυτών και 11 Έλληνες, είχε αίσιο τέλος περίπου στις 22.00 (ώρα Ελλάδας), όταν το αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Βίλνιους.

Πλέον, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (24.05.2021), “πρωταγωνιστής” θα είναι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, καθώς τα μηνύματα από ΕΕ και ΝΑΤΟ είναι ξεκάθαρα: θα υπάρξουν συνέπειες.

«Το περιστατικό δε θα μείνει χωρίς συνέπειες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Καταδικάζω με τον πιο ισχυρό τρόπο την αναγκαστική προσγείωση πτήσης της Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας, στις 23 Μαΐου 2021 και την αναφερόμενη κράτηση από τις αρχές της Λευκορωσίας του δημοσιογράφου Ρομάν Προτασέβιτς.

Καλώ τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέσως τον κρατούμενο επιβάτη και να εγγυηθούν πλήρως τα δικαιώματά του».

«Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν αύριο αυτό το άνευ προηγουμένου περιστατικό κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» προσθέτει.

Την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς ζητά με μήνυμά της στο twitter η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ μιλάει για «συνέπειες» στη Λευκορωσία.

«Η εξωφρενική και παράνομη συμπεριφορά του καθεστώτος στη Λευκορωσία θα έχει συνέπειες. Οι υπεύθυνοι για την πειρατεία στην πτήση της Ryanair πρέπει να τιμωρηθούν. Ο δημοσιογράφος Ρόμαν Προτάσεβιτς πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει αύριο τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

