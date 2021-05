Ενα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται με την πτήση της Ryanair από Αθήνα προς το Βίλνιους της Λιθουανίας, καθώς πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών πήραν τον έλεγχο σε πτήση και ανάγκασαν το πλήρωμα να κατευθυνθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

Αιτία ήταν το γεγονός ότι στο αεροσκάφος επέβαινε ένας Λευκορώσος δημοσιογράφος που έχει ταχθεί κατά του Λουκασένκο και η κυβέρνηση ήθελε να τον συλλάβει.

Ως δικαιολογία για το πρωτοφανές στα παγκόσμια χρονικά περιστατικό οι αρχές στη Λευκορωσία είπαν ότι υπήρχε βόμβα στο αεροπλάνο και σήκωσαν μάλιστα και πολεμικά αεροσκάφη προκειμένου να το συνοδέψουν στο Μινσκ.

The blogger Roman Protasevich on the Athens-to-Vilnius Ryanair flight when a fighter jet intercepted the plane’s path.https://t.co/5VFI2pmTjh