Αεροπλάνο της Hawaiian Airlines αντιμετώπισε «σοβαρές αναταράξεις» σε πτήση από το Φοίνιξ προς τη Χονολουλού στη Χαβάη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 36 άτομα. Είκοσι από αυτούς μεταφέρθηκαν στα επείγοντα και οι έντεκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ανάμεσα τους βρίσκεται και ένα μωράκι 14 μηνών.

Χθες, Κυριακή (18.12.2022), το αεροπλάνο της Hawaiian Airlines – σύμφωνα με το CNNi – έπεσε σε σοβαρές αναταράξεις για 15 με 30 λεπτά. Το αεροσκάφος μετέφερε 278 επιβάτες και 10 μέλη πλήρωμα και το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την προσγείωση του στη Χονολουλού, στη Χαβάη.

Από τις αναταράξεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 36 άνθρωποι και 20 από αυτούς μεταφέρθηκαν στα επείγοντα. Έντεκα τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι και ένα μωράκι 14 μηνών. Σύμφωνα με το CNNi, οι τραυματίες έχουν υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εκδορές, μώλωπες και παρουσιάζουν απώλεια συνείδησης.

Στο αεροπλάνο επέβαινε μια 18χρονη φοιτήτρια που επέστρεφε στο σπίτι της για τις χειμερινές διακοπές και δήλωσε ότι στην αρχή έμοιαζε με κανονικές αναταράξεις. Στη συνέχεια, το τρέμουλο κλιμακώθηκε γρήγορα. «Ένιωσα σαν ελεύθερη πτώση», δήλωσε στο CNN η Jacie Hayata-Ano, περιγράφοντας ότι ανασηκώθηκε από το κάθισμά της με τη ζώνη ασφαλείας της.

