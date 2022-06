Νεκροί ανασύρθηκαν εν τέλει και οι 7 επιβαίνοντες που βρίσκονταν στο ελικόπτερο, το οποίο κατέπεσε την Πέμπτη (9.6.2022) στα Απέννινα Όρη στην Ιταλία, η οποία βρίσκεται στα σύνορα των περιφερειών της Τοσκάνης και της Εμίλια Ρομάνια.

Σημειώνεται πως το ελικόπτερο απογειώθηκε την Πέμπτη από την περιοχή Λούκα της Τοσκάνης και κατευθυνόταν προς τη βόρεια πόλη Τρεβίζο όταν ξαφνικά εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ. Στην περιοχή της Ιταλίας την ώρα της τραγωδίας επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν το Σάββατο σε πλαγιά κοντά στον χείμαρρο Λάμα, σε υψόμετρο 1.922 μέτρων. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας, της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Τμήματος Παροχής Πρώτων Βοηθειών των Αλπίνων. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως και οι 7 επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί.

Όπως αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά επτά άτομα. Ο πιλότος, από το Βένετο, Corrado Levorin, και έξι επιβάτες, τέσσερις Τούρκοι και δύο Λιβανέζοι. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους: Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi Kreidy και Tarek El Tayak.

The location of the helicopter, which disappeared with 7 individuals, 4 of whom were Turkish citizens, on June 9 in the Modena region of Italy was determined.https://t.co/6FpIZlH8w0