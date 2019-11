Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Καλιφόρνια – Τουλάχιστον 7 τραυματίες

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στις 7.45 το πρωί στο Γυμνάσιο Saugus στην Σάντα Κλαρίτα, στην Καλιφόρνια. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι επλήγησαν από πυρά σήμερα μετά την εισβολή ενός ενόπλου μέσα στο σχολείο, στα βόρεια προάστια του Λος ‘Αντζελες, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

“Υπάρχουν “αρκετά θύματα” στο λύκειο Saugus, στην πόλη της Σάντα Κλαρίτα, ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στo Twitter αυτός ο δήμος της Καλιφόρνιας.

Η αστυνομία καταδιώκει έναν άνδρα που φέρεται να είναι ο σκοπευτής, έχει “ασιατικά χαρακτηριστικά” και είναι ντυμένος στα μαύρα.

Ο σερίφης της κομητείας του Λος Αντζελες κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και να αμπαρώσουν τις πόρτες τους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο λύκειο Saugus, σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Sheriff’s deputies swarm Saugus High School in Santa Clarita, California, where multiple people are in critical condition after a shooting pic.twitter.com/5Gvm6FrfUO

— Bloomberg TicToc (@tictoc) November 14, 2019