Το τραγούδι είναι το πρώτο που γράφει ο καλλιτέχνης και ιδρυτικό μέλος των Queen τα τελευταία πέντε χρόνια και περιλαμβάνει στίχους που αφορούν την κατάσταση στον κόσμο. «Υπάρχει αίμα στους δρόμους / Πανικός στον αέρα / Οι αγορές διαπραγματεύονται επάνω / Σε τρέλα και φόβο» τραγουδά ο Τέιλορ στο νέο single.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρότζερ Τέιλορ έχει κάνει πολιτικές δηλώσεις μέσω του έργου του. Το 1994 κυκλοφόρησε το single «Nazis» ενώ στο άλμπουμ του 1998 «Electric Fire» συμπεριέλαβε διασκευή του «Working Class Hero» του Τζον Λένον. Επιπλέον το 2011 ο Ρότζερ Τέιλορ επανακυκλοφόρησε το τραγούδι διαμαρτυρίας του για τον μεγιστάνα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ.

Τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι οι Queen μελετούν το ενδεχόμενο ενός sequel της βραβευμένης ταινίας «Bohemian Rhapsody». Το θρυλικό συγκρότημα δεν έκανε επίσημα σχόλια για συνέχεια της βιογραφικής ταινίας για τον εκλιπόντα τραγουδιστή του, Φρέντι Μέρκιουρι.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC θα προβάλει στα τέλη Απριλίου το ντοκιμαντέρ «The Show Must Go On: The Queen & Adam Lambert Story».

Στην ταινία θα παρουσιαστούν άγνωστα ζωντανά στιγμιότυπα και συνεντεύξεις με τους Ρότζερ Τέιλορ, Μπράιαν Μέι και τον Άνταμ Λάμπερτ, ο οποίος είναι ο τραγουδιστής των Queen στις περιοδείες τους τα τελευταία χρόνια.

Οι Queen και ο Λάμπερτ άνοιξαν την τελετή απονομής των Όσκαρ στο Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα, όταν η ταινία «Bohemian Rhapsody» κέρδισε τέσσερα Όσκαρ.