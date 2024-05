Ράφα: Ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Αιγύπτιους στρατιώτες στα σύνορα – Πληροφορίες για θύματα

Ένταση επικρατεί στα σύνορα της Αιγύπτου με την Λωρίδα της Γάζας, κοντά στη Ράφα, μετά από ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αιγυπτιακές δυνάμεις και τον ισραηλινό στρατό (Israel Defence Forces – IDF).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα Telegram, «πριν από λίγες ώρες (Δευτέρα 27/5/2024) σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς στα αιγυπτιακά σύνορα (σσ κοντά στη Ράφα).

Το περιστατικό είναι υπό έλεγχο και γίνονται συζητήσεις με τους Αιγύπτιους».

Πηγές των IDF αναφέρουν ανεπισήμως πως Αιγύπτιοι στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών οι οποίοι και απάντησαν.

Αν και σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές δεν υπάρχει αναφορά για θύματα, η Jerusalem Post μεταδίδει πως σκοτώθηκε ένας Αιγύπτιος στρατιώτης κατά την ανταλλαγή πυρών.

Μάλιστα όπως αναφέρει το site The National Independent, οι ισραηλινές αρχές επέβαλαν «σιωπητήριο» στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το συμβάν κοντά στη Ράφα.

