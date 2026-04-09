Reuters: Ο Τραμπ παραμένει έξαλλος με το ΝΑΤΟ και εξετάζει να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοικτή κόντρα με το ΝΑΤΟ και εξετάζει να αποσύρει αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις από την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Reuters το οποίο επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει δυσαρέσκεια για τη μη συμβολή των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, αλλά και για την αδυναμία προώθησης των σχεδίων του σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας, και εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Πεντάγωνο δεν έχει λάβει εντολή για κατάρτιση σχεδίου αποχώρησης στρατευμάτων.

Σήμερα, οι ΗΠΑ διατηρούν πάνω από 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 30.000 στη Γερμανία, με σημαντικές δυνάμεις επίσης σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιες χώρες ή πόσα στρατεύματα θα μπορούσαν να επηρεαστούν, σε περίπτωση που η πρωτοβουλία προχωρήσει. Το ΝΑΤΟ δεν σχολίασε άμεσα.

Οι σχέσεις του Τραμπ με τη Συμμαχία έχουν εδώ και χρόνια εντάσεις, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ανεπαρκείς αμυντικούς πόρους. Τον Ιανουάριο, η πρόθεση προσάρτησης της Γροιλανδίας είχε προκαλέσει νέα κρίση στις διατλαντικές σχέσεις.

Μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ εξέφρασε έντονη ενόχληση καθώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν συμμετείχαν στην προσπάθεια ασφάλισης των Στενών του Ορμούζ, κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, που παραμένει περιορισμένα λειτουργικός παρά την πρόσφατη εύθραυστη εκεχειρία.

Διπλωμάτες της Συμμαχίας επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν επιθυμούν αποστολή δυνάμεων στα Στενά κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση, ούτε ποιες δυνατότητες περιμένουν από κάθε κράτος-μέλος.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης εξετάζουν την πιθανότητα μετακίνησης στρατευμάτων από χώρες που ασκούν κριτική στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν προς χώρες με μεγαλύτερη στήριξη.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι ο Τραμπ εξετάζει κυρίως την επιστροφή στρατευμάτων στις ΗΠΑ και όχι αναδιάταξή τους στο εξωτερικό.