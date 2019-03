Ριάντ: “Αδειάζει” τον Σαουδάραβα γιο του Οσάμα μπιν Λάντεν – Wanted από τις ΗΠΑ!

Η Σαουδική Αραβία αφαίρεσε την υπηκοότητα από τον Χάμζα, γιό του σκοτωμένου ηγέτη της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν, αναφέρει το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ένα 24ωρο νωρίτερα η Ουάσιγκτον επικήρυξε με 1 εκατομμύριο δολάρια τον Χάμζα, για πληροφορίες που θα οδηγήσουν “στην αναγνώριση ή τον εντοπισμό σε οποιαδήποτε χώρα”, ενώ τον αποκαλεί σημαντικό ηγέτη της Αλ Κάιντα.

Επίσης η Επιτροπή Κυρώσεων του ΟΗΕ εναντίον των οργανώσεων Ισλαμικό Κράτος και Αλ Κάιντα πρόσθεσε το όνομα του “Χάμζα Οσάμα Μοχάμαντ Μπιν Λάντεν”, γεννημένου στις 9 Μαΐου 1989 στην Τζέντα, στον κατάλογο των προσώπων τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων έχουν παγώσει διεθνώς, ενώ τους έχει απαγορευτεί να ταξιδεύουν.

“Ορίστηκε” (τον Αύγουστο 2015) από τον νυν αρχηγό της Αλ Κάιντα, τον Αιγύπτιο Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι, “ως επίσημο μέλος της Αλ Κάιντα” και “θεωρείται ο πιθανότερος διάδοχός του”, προσθέτει ο ΟΗΕ.

📹The video of Hamza bin #Laden which is released by #CIA. pic.twitter.com/5vHjurnLkz

