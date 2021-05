Σε απόγνωση βρίσκεται η μητέρα της Σοφίας Σαπέγκα, συντρόφου του αντιφρονούντα Λευκορώσου δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς, η οποία θα βρίσκεται κρατούμενη για δύο μήνες σε φυλακή της KGB, μετά από την σύλληψή της κατά την «κρατική αεροπειρατεία». Η 23χρονη ήταν στην πτήση της Ryanair που έκανε το δρομολόγιο Αθήνα – Βίλνιους και προσγειώθηκε στο Μίνσκ μετά από εντολή του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που συμβαίνει στην κόρη μας» λέει με δάκρυα στα μάτια η μητέρα της Σοφίας Σαπέγκα, συντρόφου του Ρομάν Προτάσεβιτς. Σύμφωνα με το BBC, το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από την κόρη της έγραφε απλώς: «Μαμά» και μετά συνελήφθη.

«Είμαι πρόθυμη να ζητήσω βοήθεια από τον οποιονδήποτε» λέει η μητέρα της και προσθέτει ότι η κόρη της είναι αθώα και ότι απλά βρέθηκε στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή.

I’m ready to beg for help, says mother of Sofia Sapega, the woman detained in Belarus with boyfriend Roman Protasevich https://t.co/H3D01HE5H2

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (26/5) η 23χρονη Ρωσίδα προχώρησε μέσω βίντεο σε μια «ομολογία» ότι ενορχήστρωσε τις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης, το 2020 στο Μινσκ. Η νεαρή κοπέλα είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν με την κατηγορία υποκίνησης μαζικών ταραχών, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Λουκασένκο επιχειρεί τη φίμωση των δημοσιογράφων και έχει περάσει νόμο για απαγόρευση διαδηλώσεων, που θεωρούνται παράνομες. (Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά)

#Belarus Sofia Sapega was filmed in detention in #Minsk confessing that she is an editor of the @telegram channel “Black Book of Belarus”, which reveals the information about security forces. It looks like she is repeating what she was just told to say. Chechnya-style videos pic.twitter.com/2A9yoAmSTB