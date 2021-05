Σε μια «ομολογία» πως ενορχήστρωσε τις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης, το 2020 στο Μινσκ, προχώρησε μέσω βίντεο, που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Λευκορωσία η 23χρονη Ρωσίδα, Σοφία Σαπέγκα, σύντροφος του Ρομάν Προτάσεβιτς, η οποία θα βρίσκεται κρατούμενη για δύο μήνες σε φυλακή της KGB, μετά από την σύλληψή της κατά την «κρατική αεροπειρατεία».

Η νεαρή κοπέλα είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν με την κατηγορία υποκίνησης μαζικών ταραχών, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Λουκασένκο επιχειρεί τη φίμωση των δημοσιογράφων και έχει περάσει νόμο για απαγόρευση διαδηλώσεων, που θεωρούνται παράνομες.

#Belarus Sofia Sapega was filmed in detention in #Minsk confessing that she is an editor of the @telegram channel "Black Book of Belarus", which reveals the information about security forces. It looks like she is repeating what she was just told to say. Chechnya-style videos pic.twitter.com/2A9yoAmSTB