Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Το «σκουλήκι στον εγκέφαλο» και τα εμβόλια που προκαλούν «αυτισμό» – «Ανατριχιαστική» η επιλογή Τραμπ

Τεράστια ανησυχία έχει προκαλέσει μία ακόμα επιλογή προσώπου του εκλεγμένου αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη κυβέρνησή του. Ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος και γνωστός αντιεμβολιαστής, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, προτάθηκε για το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Ειδικοί που μιλούν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης σε μία ανάλυση του τι μέλλει γενέσθαι για τους Αμερικανούς από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να δώσει στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ το υπουργείο Υγείας, κάνουν λόγο για τεράστιο λάθος, ενώ χαρακτηρίζουν «ανατριχιαστική» την επιλογή.

Χαρακτηριστική των έντονων αντιδράσεων και ανησυχιών είναι η ανάλυση του CNN, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί «γροθιά στο στομάχι» στους αμερικανούς πολίτες και μία «συγκλονιστική προσπάθεια» του Ντόναλντ Τραμπ να καταρρεύσει το κατεστημένο.

Οι προηγούμενες επιλογές του εκλεγμένου προέδρου για τις θέσεις του διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, γενικό εισαγγελέα και γραμματέα Άμυνας θα μπορούσαν να αλλάξουν τη χώρα και τον κόσμο μακροπρόθεσμα. Η επίδρασή τους, ωστόσο, δεν θα ήταν άμεση για περισσότερους Αμερικανούς.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ως ανώτατος αξιωματούχος υγείας των ΗΠΑ προωθήσει τους προηγούμενους ισχυρισμούς του ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή και αποτελεσματικά ή ενεργήσει σύμφωνα με την επιθυμία του να απολύσει 600 άτομα στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, το οποίο επιβλέπει πολλές πτυχές της έρευνας για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, θα μπορούσε να έχει πιο άμεσο αντίκτυπο στις ζωές εκατομμυρίων Αμερικανών.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει κάποιες απόψεις που φέρεται να συμφωνούν κορυφαίοι γιατροί, συμπεριλαμβανομένων των εκκλήσεών του να αφαιρεθούν τα επεξεργασμένα τρόφιμα από τα σχολικά γεύματα και των προειδοποιήσεών του ότι η βιομηχανία τροφίμων εμπορεύεται προϊόντα που αυξάνουν την κρίση χρόνιων ασθενειών.

Ωστόσο, η απόφαση του εκλεγμένου προέδρου να τον βάλει, υπεύθυνο για την υγεία 350 εκατομμυρίων Αμερικανών, παρά τις θέσεις του για τα εμβόλια που έρχονται σε αντίθεση με την επιστημονική έρευνα των περισσότερων επιστημόνων και ειδικών ιατρών, είναι πιθανό να πυροδοτήσει μία νέα συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες πραγματικές επιπτώσεις της δεύτερης θητείας Τραμπ που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο.

Ο Κένεντι έδωσε το «παρών» στο θέρετρο Mar-a-Lago του Τραμπ στη Φλόριντα με μαύρη γραβάτα το βράδυ της Πέμπτης (14.11.24), ώρες μετά από μία ανακοίνωση που προκάλεσε ανησυχία στην ιατρική κοινότητα.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος επαίνεσε την επιλογή του κατά τη διάρκεια ομιλίας του. «Υποθέτω ότι αν σας αρέσει η υγεία και σας αρέσουν οι άνθρωποι που ζουν πολύ καιρό, αυτή είναι η πιο σημαντική θέση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θέλουμε να σκεφτείτε πράγματα και ιδέες και αυτά για τα οποία συζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…

Μέχρι στιγμής, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν απαντήσει στους επικριτές της προσέγγισης του Τραμπ με ένα απλό επιχείρημα: Έχει εντολή.

O δημοσιογράφος του CNN Τζέικ Τάπερ ρώτησε τον εκλεγμένο γερουσιαστή της Ιντιάνα Τζιμ Μπανκς εάν ανησυχούσε για τους ψευδείς ισχυρισμούς του Κένεντι ότι τα εμβόλια μπορούν να προκαλέσουν αυτισμό. «Κοίτα Τζέικ, στις εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τη λαϊκή ψήφο», είπε ο Μπανκς. «Και ένα από τα πράγματα που υποσχέθηκε στην προεκλογική εκστρατεία είναι να έχει μια σοβαρή και στοχαστική συζήτηση για τα εμβόλια, ειδικά μετά την πανδημία».

Είναι αλήθεια ότι ο Τραμπ δεν έκρυψε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας την πρόθεσή του να δώσει σημαντική εξουσία στον Κένεντι για να ανανεώσει τα ιδρύματα υγείας.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για τον Λευκό Οίκο, την επικαιρότητα απασχόλησαν συχνότερα οι ιστορίες της προσωπικής ζωής του Κένεντι, παρά οι πολιτικές προτάσεις του. Η παραδοχή του ότι είχε ένα σκουλήκι στον εγκέφαλο και μία ξεχωριστή ιστορία που σχετίζεται με το πέταμα μιας νεκρής αρκούδας στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, κυριαρχούσαν στα πρωτοσέλιδα για μέρες.

Thank you @realDonaldTrump for your leadership and courage. I’m committed to advancing your vision to Make America Healthy Again.



We have a generational opportunity to bring together the greatest minds in science, medicine, industry, and government to put an end to the chronic…