Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας «υπολόγισε ότι ο πραγματικός αριθμός των Ρώσων τραυματιών και αυτών που σκοτώθηκαν στις μάχες στην Ουκρανία προσεγγίζει τις 110.000» γράφει η εφημερίδα New York Times, (New Leaked Documents Show Broad Infighting Among Russian Officials), επικαλούμενη απόρρητα έγγραφα που διέρρευσαν πρόσφατα από το Πεντάγωνο. Τις πληροφορίες αυτές οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατάφεραν να πάρουν από υποκλοπές ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επισημαίνει η εφημερίδα.

Σε ένα από τα έγγραφα οι εκπρόσωποι των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας αναφέρουν ότι η FSB «κατηγόρησε» το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας «για απόκρυψη των ρωσικών απωλειών στην Ουκρανία».

Στα εν λόγω έγγραφα αναφέρεται πως στην FSB ισχυρίζονται ότι στον αριθμό των θυμάτων του υπουργείου Άμυνας δεν συμπεριλαμβάνονται οι νεκροί και τραυματίες στρατιωτικοί της Ρωσικής Εθνικής Φρουράς, του τμήματος των ανδρών της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner και οι Τσετσένοι μαχητές του Ραμζάν Καντίροφ.

Οι διάσπαρτες μάχιμες δυνάμεις που έχει αναπτύξει το Κρεμλίνο στην Ουκρανία, μερικές φορές δρούσαν σε αντίθεση μεταξύ τους, περιπλέκοντας περαιτέρω τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας.

Τα νέα έγγραφα που είδαν νωρίτερα το φως της δημοσιότητας, αναδεικνύουν την έχθρα που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και των μυστικών υπηρεσιών.

Η διαρροή εγγράφων που αναφέρεται στον αριθμό των θυμάτων, δείχνει ότι η FSB αμφισβητεί τους υπολογισμούς που κάνει το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας για τις απώλειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, οι πληροφορίες αυτές δείχνουν την απροθυμία των στρατιωτικών «να μεταφέρουν άσχημες ειδήσεις στην αλυσίδα της διοίκησης».

Στα έγγραφα που διέρρευσαν αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσπάθησε ο ίδιος προσωπικά να διευθετήσει την διένεξη μεταξύ του ιδρυτή της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γιεβγκένι Πριγκόζιν και του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, τους οποίους κάλεσε σε κοινή συνάντηση στις 22 Φεβρουαρίου. Ο Πριγκόζιν νωρίτερα είχε διαμαρτυρηθεί ότι δεν διαθέτει πολεμοφόδια για να πολεμήσει, κατηγορώντας για τις ελλείψεις αυτές που αντιμετώπιζαν οι άνδρες του τον Σοϊγκού και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο άλλο έγγραφο από αυτά που είχαν διαρρεύσει είχε μεταδώσει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών στρατιωτικών, οι απώλειες της Ρωσίας κυμαίνονται από τις 189.500 έως 223.000, εκ των οποίων έχουν σκοτωθεί 35.500-43.000. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, οι απώλειες της Ουκρανίας κυμαίνονται από τις 124.500 έως τις 131.000 εκ των οποίων οι νεκροί φθάνουν τις 15.500-17.500.

Στις αρχές Απριλίου του 2023 ο ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και η ρωσική υπηρεσία του BBC σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν από ανοιχτές πηγές τα ονόματα 19.688 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η τελευταία φορά που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε πληροφορίες για τις απώλειες, ήταν στις 21 Σεπτεμβρίου του 2022, την ημέρα που ανακοινώθηκε η επιστράτευση. Τότε το ρωσικό υπουργείο ισχυρίζονταν ότι στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 5.937 Ρώσοι στρατιωτικοί.

Πηγές: NYTimes, BBC (ρωσική υπηρεσία), Svoboda.org, Mediazona