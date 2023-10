Ο διοικητής των αερομεταφερόμενων δυνάμεων της Ρωσίας, αντισυνταγματάρχης Μιχαήλ Τεπλίνσκι, διορίσθηκε νέος διοικητής της στρατιωτικής ομάδας Ντνίπρο της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο μια πηγή.

Ο Τεπλίνσκι θα αντικαταστήσει τον αντισυνταγματάρχη Όλεγκ Μακαρέβιτς, στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας στη Νότια Ουκρανία, ανέφερε στο δικό της δημοσίευμα η εφημερίδα Izvestia.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας χωρίζονται σε έξι στρατιωτικές ομάδες. Ο δημοφιλής στρατιωτικός μπλόγκερ ‘Operation Z’ ανέφερε ότι η ομάδα Ντνίπρο έχει αναπτυχθεί στη νότια Ουκρανία όπου, όπως ανέφερε το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου στις 19 Οκτωβρίου, οι ουκρανικές δυνάμεις εμφανίσθηκαν να έχουν διασπάσει τις ρωσικές γραμμές στην αριστερή, νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Ωστόσο η Ρωσία δήλωσε ότι απέτρεψε τις απόπειρες διέλευσης του ποταμού.

Ο Τεπλίνσκι διορίστηκε τον Ιούνιο του 2022 επικεφαλής των επίλεκτων αερομεταφερόμενων δυνάμεων, οι οποίες είχαν υποστεί μεγάλες απώλειες κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία.

