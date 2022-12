Άλλος ένας επικριτής του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν πέθανε κάτω από μυστηριώδεις και περίεργες συνθήκες, καθώς έχασε την ζωή του μετά από πτώση από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου, όπου διέμενε. Ο λόγος για τον άλλοτε φίλο και υποστηρικτή του Πούτιν, αλλά τελευταία επικριτή του, Πάβελ Αντόφ.

Ο 66χρονος πολιτικός ήταν μέλος του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», που είναι φίλα προσκείμενο στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Τελευταία, όμως, ο Αντόφ είχε ρίξει τα καρφιά του στον Ρώσο πρόεδρο. Ο «υψηλότερα αμειβόμενος εκλεγμένος πολιτικός της Ρωσίας», όπως τον είχαν ονομάσει οι δημοσιογράφοι, είχε επικρίνει δημόσια την κυβέρνηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ο Πούτιν σίγουρα δεν τον έβλεπε με καλό μάτι.

Ο Πάβελ Αντόφ, ο οποίος είναι βιομήχανος και έχει αμύθητη περιουσία, βρισκόταν αυτές τις μέρες στην Ινδία. Είχε πάει εκεί για να γιορτάσει τα 66α γενέθλιά του και φυσικά διέμενε σε πανάκριβο ξενοδοχείο. Κάτω από περίεργες και αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες ο Ρώσος εκατομμυριούχος και πολιτικός πέθανε όταν έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι της σουίτας του ξενοδοχείου του.

One of the richest deputies of Russia died in India



This was reported by the NDTV. According to them, Antov died after falling from the third floor of the hotel on December 25.



Antov was twice included in the Forbes list in 2019. His fortune was estimated at $150 million. pic.twitter.com/M8Nkv6sKCC