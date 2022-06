Στην Αγία Πετρούπολη η αστυνομία συνέλαβε τον ακτιβιστή Αντρέι Ολιβιέρι ο οποίος σε ατομική διαμαρτυρία, κρατούσε ένα πάνω που είχε δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, μετέδωσε ο ιστότοπος OVD-Info, επικαλούμενος την σύζυγό του ακτιβιστή.

Ο Ολιβιέρι έκανε ατομική διαμαρτυρία στις 21 Ιουνίου έξω από την στάση του μετρό «Άφτοβο».

Στο πανό έγραφε «Εάν είσαι πρόεδρος επτά χρόνια, μπορεί να τρελαθείς», δήλωση που είχε κάνει ο Ρώσος πρόεδρος το 2004. Ο ακτιβιστής οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού του έγινε αναφορά ότι παραβίασε τους «περιορισμούς λόγω κορονοϊό».

Τον Φεβρουάριο του 2004 σε συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Πούτιν με τους πληρεξούσιους του, είχε ταχθεί κατά της αύξησης της προεδρικής θητείας στα επτά χρόνια. «Αυτά όμως είναι παρά πολλά. Θα μπορούσαν να είναι και πέντε, στρογγυλός αριθμός, αλλά τα επτά είναι πολλά. Εάν δουλεύεις επτά χρόνια με όλες σου τις δυνάμεις, μπορεί να τρελαθείς» είχε δηλώσει τότε ο Ρώσος πρόεδρος.

"If you're president for seven years, you can go crazy."



St. Petersburg activist Andrei Olivieri was detained for a poster of a Putin quote that he said back in 2004. pic.twitter.com/d6WqImkLsV