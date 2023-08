Ένας πλωτός γερανός, ένα σκάφος διάσωσης έκτακτης ανάγκης και δύο καταδυτικά σκάφη καταγράφηκαν να είναι δίπλα στο ρωσικό πλοίο, το οποίο έχει πάρει κλίση, μετά το ουκρανικό χτύπημα.

Το πλοίο, που βρίσκεται στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, φαίνεται στις δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, να έχει πάθε σοβαρές ζημιές μετά την επίθεση του ουκρανικού drone…

New images of the damaged Russian landing ship “Olenegorsky Gornyak” have appeared.



A floating crane, an emergency rescue vessel and two diving boats were spotted near the Russian ship. pic.twitter.com/nXH2MTwdlu