Δύο νεκροί και 20 τραυματίες, ο νεότερος τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά στη Ρωσία. Σκηνές τρόμου και πανικού στο ινστιτούτο ερευνών του στρατού έξω από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, που επικαλούνται ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε ένα στρατιωτικό ερευνητικό ινστιτούτο στην πόλη Τβερ, 160 χλμ από τη Μόσχα.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες που εμφανίζουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το επιβλητικό τετραώροφο κίτρινο και καφέ κτίριο του Κεντρικού ινστιτούτου επιστημονικών ερευνών των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν στην τηλεόραση, πολλοί εργαζόμενοι του ινστιτούτου πήδηξαν από τα παράθυρα των πάνω ορόφων για να γλιτώσουν από τις φλόγες που επεκτάθηκαν σε μια έκταση 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

The roof, the roof.



The roof of military research institute in Tver’ has partially collapsed. Number of wounded increased to 30 pic.twitter.com/fLx8u2Wdpf