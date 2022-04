Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στη Ρωσία σε κτίριο μελετών της πολεμικής αεροπορίας από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από ρωσικές πηγές, από τη μεγάλη φωτιά υπάρχει ένας νεκρός, ενώ άλλοι δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την Daily Mail, η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκες οπλισμού.

Δείτε βίντεο από τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας.

The roof, the roof.



The roof of military research institute in Tver’ has partially collapsed. Number of wounded increased to 30 pic.twitter.com/fLx8u2Wdpf