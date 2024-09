Ρωσία: Εκρήξεις, φωτιές και σύννεφα καπνού στην περιφέρεια Κρασνοντάρ μετά την ουκρανική επίθεση με drones

Τη στιγμή που drones του στρατού της Ουκρανίας στοχεύσουν την περιφέρεια της Ρωσίας Κρασνοντάρ, κατέγραψαν πολίτες με τα κινητά τους, δείχνοντας τις στιγμές φρίκης που βίωσαν χθες το βράδυ (21.09.2024).

Η νέα επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην νοτιοδυτική Ρωσία, προκάλεσε φωτιά, με τις αρχές να εκκενώνουν την περιοχή και να βγάζουν από τα σπίτια τους πάνω από 1.200 κατοίκους. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, φαίνονται οι ισχυρές εκρήξεις και σύννεφα καπνού, αν και αυτές οι εικόνες δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί ως προς την γνησιότητά τους.

Πέρα από την περιφέρεια Κρασνοντάρ που βρίσκεται κοντά στην Ουκρανία, ο στρατός έβαλε στο στόχαστρο την Ίβερ και την περιοχή Τιχαρέτσκι.

Δείτε τα βίντεο:

