Τουλάχιστον μια γυναίκα έχασε τη ζωή της – υπέκυψε αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο – και άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε αστικό λεωφορείο στη Ρωσία. Την ώρα της έκρηξης, το μικρό λεωφορείο είχε σταθμεύσει στο κέντρο της πόλης, είχε επιβιβάσει και την τελευταία επιβάτιδά του και ήταν σχεδόν πλήρες, με περίπου 35 επιβάτες.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/8), περί τις 21:30, στην πόλη Βορόνεζ που βρίσκεται 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας. Αρχικά, ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν την πληροφορία ότι επρόκειτο για έκρηξη φιάλης υγραερίου που τροφοδοτούσε τον κινητήρα του λεωφορείου, ωστόσο αργότερα εκπρόσωποι της εταιρείας στην οποία ανήκει το όχημα, όπως και ο οδηγός, διαβεβαίωσαν ότι ο κινητήρας του λειτουργεί με πετρέλαιο ντίζελ ως καύσιμο, όχι υγραέριο.

