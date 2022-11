Περισσότεροι από 100 επίστρατοι από την Τσουβάσια εξεγέρθηκαν στο κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης της πόλης Ουλιάνοφσκ στη Ρωσία επειδή δεν έλαβαν τις 195.000 ρούβλια που τους είχαν υποσχεθεί.

Έκκλησή τους δημοσιεύθηκε από το κανάλι Serditaya Chuvashia του Telegram και τον ιστότοπο Gulagu.net.

«Εμείς, διακινδυνεύοντας τις δικές μας ζωές, θα πάμε σε βέβαιο θάνατο για τη δική σας ασφάλεια και ειρηνική ζωή! Το κράτος μας αρνείται να μας καταβάλει το ποσό των 195 χιλιάδων ρουβλίων που μας υποσχέθηκε ο Βλάντιμιρ Πούτιν! Γιατί λοιπόν να πάμε και να πολεμήσουμε για αυτό το κράτος, αφήνοντας τις οικογένειές μας χωρίς υποστήριξη;» αναφέρουν στην έκκλησή τους οι επίστρατοι.

Οι επίστρατοι αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στον πόλεμο μέχρι να λάβουν τις υποσχεθείσες πληρωμές.

Video from Baza of mobilized soldiers in Ulyanovsk who staged a protest because they aren’t being paid what they were promised. Rosgvardia troops were reportedly deplored before they dispersed. https://t.co/QKLavQIUh5 pic.twitter.com/DPLjKaGL27