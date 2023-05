Ακόμα ένα αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή του Μπριάνσκ της Ρωσίας, λίγη ώρα μετά την συντριβή ελικοπτέρου στην ίδια περιοχή.

Πρόκειται για ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος SU-34 το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου (13.5.2023) στην περιοχή. Σημειώνεται πως το Μπριάνσκ της Ρωσίας βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Νωρίτερα, πληροφορίες ανέφεραν πως το ελικόπτερο χτυπήθηκε από πύραυλο.

Ωστόσο, το πρακτορείο TASS μετέδωσε την είδηση λέγοντας πως τα δύο αεροσκάφη συνετρίβησαν χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τα αίτια.

Βίντεο από τη περιοχή Μπριάνσκ δείχνουν τη συντριβή των δύο αεροσκαφών. Το μεν ελικόπτερο φαίνεται να πέφτει φλεγόμενο στο έδαφος, ενώ από τη συντριβή του μαχητικού διακρίνονται καπνοί καθώς χάνει ύψος.

Σύμφωνα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ελικόπτερο πιθανότατα χτυπήθηκε από πύραυλο, ενώ πολλοί χρήστες του Twitter σημειώνουν πως κατερρίφθη κατά λάθος από φίλια πυρά.

📽️Russian Mi-8 helicopter was also shot down today in #Bryansk Oblast of Russia. It's the second friendly fire incident today.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/TWSvwQ89Sk