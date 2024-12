Ρωσία: Ένα παιδί ανάμεσα στους επτά νεκρούς από ουκρανική πυραυλική επίθεση στo Κουρσκ

Πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας που είχε στόχο την πόλη Ριλσκ στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας άφησε πίσω της «αρκετούς νεκρούς και τραυματίες», όπως ανακοίνωσε η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή επισημαίνοντας ότι «ο ακριβής αριθμός δεν έχει ακόμη καθοριστεί».

Αργότερα ο εκτελών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας του Κουρσκ στην Ρωσία, Αλεξάντερ Χινστέιν, ανακοίνωσε ότι από την πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, εκ των οποίων ένα παιδί. Επίσης δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την επίθεση «μαζική», κατηγορώντας τις ουκρανικές δυνάμεις ότι στόχευσαν «κοινωνικές υποδομές» και ότι εκτόξευσαν αμερικανικούς πυραύλους HIMARS, προκαλώντας ζημιές σε διάφορα κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολείου, ενός πολιτιστικού κέντρου και ιδιωτικών κατοικιών.

«Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να βλέπεις τη γενέτειρά σου σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση», έγραψε ο Χινστέιν νσε ανάρτηση του στο Telegram.

Ο Χινστέιν δήλωσε ότι η Ουκρανία συνέχιζε να χτυπά την περιοχή, περιπλέκοντας τις προσπάθειες των εργαζομένων έκτακτης ανάγκης. Το Ριλσκ απέχει περίπου 26 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την περιοχή Σούμικ της Ουκρανίας.

BREAKING: The Ukrainian Armed Forces launched a strike with 6 ATACMS cluster-warhead missiles on Rylsk in Kursk Oblast, — Russian media.



The strikes were likely on buildings from the USSR airbase. According to Russian reports, there were about 50 strikes on the city in total. pic.twitter.com/wuWAOOGuGc