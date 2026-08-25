Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και η «φιλία» της με μια κατσαρίδα: «Ένιωσα μοναξιά όταν το προσωπικό την «εξαφάνισε»

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, φημίζεται για τις εκκεντρικές της θέσεις. Η πρόσφατη περιπέτειά της την οποία και μοιράστηκε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μέσω των social media είχε πρωταγωνίστρια μια κατσαρίδα.

Μάλιστα η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι είπε ότι μετά το πρώτο σοκ από το συναπάντημα με την κατσαρίδα στη συνέχεια αισθάνθηκε «μόνη» όταν έφυγε.

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Η 65χρονη Σανάε Τακαΐτσι περιέγραψε λεπτομερώς τη συνάντησή της με το αηδιαστικό έντομο στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού στο Τόκιο, ενώ απάντησε και σε «μερικές από τις ερωτήσεις που λαμβάνει συχνά» σε μια ανάρτηση στο X που το Σάββατο, 22 Αυγούστου.

Μία από τις ερωτήσεις που απάντησε η Takaichi, η οποία είναι γνωστή για την ενεργή παρουσία της στα social media, είναι: «Έχετε ήδη γνωρίσει τα φαντάσματα που λέγεται ότι εμφανίζονται στην πρωθυπουργική κατοικία;»

Πρόκειται για έναν θρύλο που αναφέρει ότι η έπαυλη του πρωθυπουργού στο Τόκιο στοιχειώνεται από εκείνους που πέθαναν κατά τη διάρκεια δύο απόπειρων πραξικοπήματος τη δεκαετία του ’30.

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Η απάντηση της Τακαΐτσι; Όχι, δεν έχει δει πνεύματα στους διαδρόμους της κατοικίας. Ωστόσο, είπε ότι συνάντησε κάτι ανατριχιαστικό: μια κατσαρίδα.

«Δεν έχω συναντήσει ποτέ φάντασμα, αλλά μέχρι πρόσφατα, ήμουν αυτή που ούρλιαζε όταν συναντούσα κατσαρίδες», έγραψε η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός στο X πριν περιγράψει λεπτομερώς τον αντίκτυπο που είχε η συνάντηση στην ίδια.

«Ακόμη και μετά τη μετακόμισή μου στην επίσημη κατοικία, σκούπισα προσεκτικά το πάτωμα κάτω από την τραπεζαρία, έβαλα υπολείμματα φαγητού σε έναν ανθεκτικό κάδο σκουπιδιών με καπάκι και έπλυνα και ταξινομούσα πλαστικά δοχεία, οπότε σοκαρίστηκα όταν, μια μέρα, μια κατσαρίδα πέρασε ξαφνικά δίπλα από τα πόδια μου».

Η Τακαΐτσι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει η ίδια το έντομο, είπε, επικαλούμενη την αγάπη της για το manga Phoenix του Osamu Tezuka, ένα αγαπημένο της παιδικής ηλικίας με θέματα μετενσάρκωσης. «Ίσως εξαιτίας αυτού, ακόμη και τώρα ως ενήλικας, δεν μπορώ να σκοτώσω έντομα, συμπεριλαμβανομένων των κατσαρίδων», έγραψε.

«Ίσως αυτή η ζωή να είναι επίσης μέρος αυτού του μακρύ κύκλου μετενσάρκωσης», είπε αναφερόμενη στην κατσαρίδα που εντόπισε στους διαδρόμους της πρωθυπουργικής κατοικίας στο Τόκιο.

Είπε λοιπόν ότι άφησε το έντομο να περιπλανηθεί στο σπίτι για λίγο – μέχρι που ένα από τα μέλη του προσωπικού της έμαθε για την ύπαρξή του.

«Για λίγο, το άντεξα, ελπίζοντας ότι με κάποιο τρόπο θα έφευγε από μόνο του – αλλά όταν το είπα στις γραμματείς μου, τρομοκρατήθηκαν», έγραψε. «Είναι ακάθαρτο. Θα το χειριστώ εγώ», είπε αποφασιστικά ένας από τους γραμματείς και κανόνισε την Επιχείρηση Μάχη».

Η πρωθυπουργός δεν εντόπισε άλλες κατσαρίδες στην κατοικία αφού το προσωπικό της ανέλαβε δράση, αλλά ολοκλήρωσε την ανάρτησή της παραδεχόμενη ότι μαζί με την ανακούφιση, ένιωθε λίγο μελαγχολική για την κατάσταση.

Έγραψε: «Ένιωσα ανακούφιση, αλλά και λίγο μόνη, ή ίσως λυπημένη…»

Σε ακόμα μια ανάρτηση η Τακαΐτσι έγραψε ότι εργάζεται περισσότερο στο σπίτι παρά στο ίδιο το γραφείο.

«Η εργασία από το σπίτι μου επιτρέπει να ελαχιστοποιήσω τον αριθμό του προσωπικού και του προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής αστυνομίας (SP), που πρέπει να εμπλακούν σε μια δεδομένη στιγμή.