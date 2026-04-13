Ρωσία για την ήττα του Όρμπαν: Η Ουγγαρία έκανε την επιλογή της και εμείς σεβόμαστε την επιλογή

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τους άκρως ρεαλιστικούς δεσμούς μας με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ / Photo by Balint Szentgallay/NurPhot

⁠Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα πως ελπίζει να συνεχίσει τους «άκρως ρεαλιστικούς δεσμούς» του με τη νέα πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας, μετά την ήττα του συμμάχου της Ρωσίας, Βίκτορ Όρμπαν, στις βουλευτικές εκλογές από τον αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε την εξουσία από τον Πέτερ Μάγιαρ και το κεντροδεξιό κόμμα του Tisza ⁠σε μια εκλογική αναμέτρηση χθες, έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία, ένα πλήγμα για τους συμμάχους του στη Ρωσία και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ουγγαρία έκανε την επιλογή της και εμείς σεβόμαστε αυτήν την επιλογή», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τους άκρως ρεαλιστικούς δεσμούς μας με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας. Σημειώσαμε τη δήλωση Μάγιαρ σχετικά με τη βούλησή του να δεσμευτεί στον διάλογο. Φυσικά, αυτό θα είναι επωφελές τόσο για τη Μόσχα όσο και για τη Βουδαπέστη».

