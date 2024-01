Η Ρωσία και η Ουκρανία συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, στην περιοχή Μπέλγκοροντ, καθώς παραμένει άλυτο μυστήριο η πτώση του με τους δεκάδες νεκρούς.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιμένουν στην εκδοχή τους και αντήλλαξαν κατηγορίες κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος της Μόσχας, την επομένη της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε, κατά τις ρωσικές Αρχές, 65 αιχμαλώτους πολέμου ενόψει της ανταλλαγής τους.

«Όλες οι πληροφορίες που έχουμε (…) δείχνουν πως έχουμε να κάνουμε με έγκλημα προμελετημένο και καλά σχεδιασμένο», είπε ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ντμίτρι Παλιάνσκι.

Ο Ρώσος διπλωμάτης κατηγόρησε τους Ουκρανούς πως έχουν σκοπό να «σαμποτάρουν τη διαδικασία» ανταλλαγής αιχμαλώτων «με τον πλέον βάρβαρο τρόπο» κι ότι είναι διατεθειμένοι να «θυσιάσουν πολίτες της ίδιας της χώρας τους» για να υπηρετήσουν «γεωπολιτικά συμφέροντα των Δυτικών».

Η Ουκρανή αναπληρώτρια πρεσβεύτρια στα Ηνωμένα Έθνη, Χριστίνα Χάγιοβισιν, διέψευσε τις κατηγορίες του ομολόγου της, αντιτείνοντας πως εάν επιβεβαιωθεί η παρουσία αιχμαλώτων πολέμου στο μεταγωγικό, η Μόσχα θα πρέπει να λογοδοτήσει για αυτή τη «νέα παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Θα πρόκειται για την «πρώτη περίπτωση χρήσης στους αιθέρες ανθρώπινων ασπίδων για την προκάλυψη της μεταφοράς πυραύλων», πρόσθεσε η ίδια.

Το βράδυ χθες Πέμπτη, η ρωσική επιτροπή έρευνας, που επιφορτίστηκε να διενεργήσει έρευνα για «τρομοκρατία», έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο διάρκειας σχεδόν 40 δευτερολέπτων, τραβηγμένο σε δασική περιοχή, σε χιονισμένο χωράφι.

Εικονίζει κομμένα δέντρα και συντρίμμια σκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση· είναι αδύνατον να αναγνωρίσει κανείς τη μορφή του Ιλιούσιν Il-76, πελώριου αεροσκάφους, μήκους κάπου 50 μέτρων.

Footage and Images from the Crash Site of the Russian Il-76 Transport Aircraft in the Belgorod Region of Western Russia strangely show No Bodies despite claims made by the Russian Ministry of Defense that 74 Individuals including 65 Ukrainians POWs were Killed in the Crash. pic.twitter.com/kK7Y2wTB8k