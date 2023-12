Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (07.12.23) σε σχολείο στη Ρωσία καθώς πυροβολισμοί έπεσαν μέσα στο κτήριο, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σχολείο της πόλης Μπριάνσκ στη Ρωσία το πρωί της Πέμπτης, όταν μία μαθήτρια μπήκε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί με μια καραμπίνα.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ο απολογισμός από το περιστατικό είναι δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες.

Μέχρι στιγμής οι νεκροί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία, αλλά η κοπέλα αφού άνοιξε πυρ και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μαθητές του σχολείου ανέβασαν στο X (πρώην Twitter) βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών, όπου ακούγονται πυροβολισμοί αλλά και ουρλιαχτά.

A female student in the Russian city of Bryansk brought a firearm into the classroom & discharged it several times, media outlets have reported.#Bryansk #Russia #Breaking

TASS reported the shooter was an 8th grader, which would put her in her early teens. According to RIA… pic.twitter.com/D3XBFbUczJ