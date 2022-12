Μεγάλη μάχη δίνουν πυροσβέστες με μια τεράστια φωτιά που έχει κάνει παρανάλωμα του πυρός τεράστιο εμπορικό κέντρο στην Ρωσία με τα ρωσικά ΜΜΕ να λένε ότι υπάρχουν υποψίες για εμπρησμό. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο εμπορικό κέντρο Μέγκα Χίμκι που βρίσκεται στα περίχωρα της Μόσχας.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS ανέφερε ότι στο σημείο της πρωτεύουσας της Ρωσίας βρίσκονται μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, που δίνουν μάχη με την μεγάλη φωτιά, Οι φλόγες, που καίνε το τεράστιο εμπορικό κέντρο της Μόσχας και έχουν απλωθεί σε συνολικά 7.000 τ.μ.

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs