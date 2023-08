Μια “μη φυσιολογική κατάσταση” σημειώθηκε στο ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 καθώς προετοιμάζεται να εισέλθει σε τροχιά προσγείωσης, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos.

Ειδικοί αναλύουν την κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή που δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ρωσικό διαστημικό όχημα είναι προγραμματισμένο να προσεληνωθεί στον νότιο πόλο της Σελήνης την Δευτέρα για να αναζητήσει παγωμένο νερό.

‼️ #Luna25: Today at 11:10 UTC, an impulse was given to transfer the spacecraft to a pre-landing orbit. During the operation, an emergency situation occurred, which didn’t allow the maneuver to be performed as planned. Currently, the specialists are analyzing the situation. pic.twitter.com/t3P9fOfLCz