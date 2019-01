Ρωσία: Μία γάτα ανασύρθηκε ζωντανή από τα χαλάσματα της δεκαόροφης πολυκατοικίας! – video

Στη Ρωσία, στην πόλη Μαγκνιτογκόρσκ βρέθηκε ο υπουργός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών, Αλεξάντερ Τσουπριγιάν, ο οποίος δήλωσε:

“Έχουμε ακόμη να ασχοληθούμε με τα κατοικίδια… Στείλαμε ομάδες να τα εντοπίσουν. Μόλις τώρα, βγάλαμε από τα χαλάσματα μια ζωντανή γάτα”!

Η έρευνα για τον εντοπισμό των ανθρώπων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια έχει ολοκληρωθεί. Συνολικά, ανασύρθηκαν νεκροί 39 άνθρωποι. Άλλοι έξι τραυματίστηκαν και οι πέντε – μεταξύ αυτών δύο παιδιά – παραμένουν σε νοσοκομεία, ενώ μια γυναίκα πήρε εξιτήριο.

Οι ρωσικές αρχές θεωρούν ότι η αιτία για την έκρηξη και τη μερική κατάρρευση της δεκαόροφης πολυκατοικίας ήταν διαρροή αερίου.

"My husband was using one hand to hold on to the couch, and the other one to pull the child up." Frightened residents of the collapsed apartment building in #Magnitogorsk recount the New Year's Eve they will likely not forget. pic.twitter.com/YwQqdyFPoI

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) January 3, 2019