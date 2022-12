«Χείμαρρος» για τον τρόπο μου τον αντιμετωπίζουν μέσα στη φυλακή, είναι ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, σε μια ανάρτηση 15 μηνυμάτων στο Twitter.

Ο ίδιος έχει ένα πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο όπως καταγγέλλει, στη φυλακή κάνουν ό,τι μπορούν για να το κάνουν χειρότερο.

Ο ίδιος λέει ότι χρειάστηκε να ζητάει γιατρό επί ενάμιση μήνα, για να έρθει τελικά μία γυναίκα γιατρός να τον εξετάσει για 5 λεπτά και να του συνταγογραφήσει ένα άγνωστο φάρμακο σε ενέσιμη μορφή.

«Νιώθω λιγάκι άβολα να μου κάνουν ενέσεις με άγνωστα φάρμακα» λέει μεταξύ άλλων ο Ναβάλνι.

Τονίζοντας ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος, ακόμα και κάποιος που δεν έχει πρόβλημα με τη σπονδυλική στήλη «κλειδωθεί σε ένα κελί τιμωρίας, όπου είτε θα είναι όρθιος είτε θα κάθεται σε ένα σιδερένιο σκαμπό για 16 ώρες την ημέρα, μετά από ένα μήνα θα έχει πόνους στην πλάτη. Εγώ πέρασα έτσι τους τελευταίους τρεις μήνες. Φυσικά η πλάτη μου με πονάει πολύ».

