Ρωσία: Νέα βίντεο από την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στην Ουκρανία – Δεν ήταν ICBM λέει δυτικός αξιωματούχος

Μυστήριο καλύπτει μέχρι στιγμής την εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) από τη Ρωσία εναντίον της πόλης Ντνίπρο της Ουκρανίας, καθώς δυτικός αξιωματούχος σημείωσε πως δεν πρόκειται για πύραυλο ICBM.

Ωστόσο, αν επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός της Ουκρανίας τότε θα πρόκειται για την πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη περίπτωση χρήσης ενός ICBM από τη Ρωσία και μάλιστα όχι με πυρηνικές αλλά με συμβατικές πολεμικές κεφαλές.

Ο δυτικός αξιωματούχος που μίλησε στο δίκτυο ενημέρωσης ABC News και τον επικαλείται το Sky News, διαφωνεί με τον ισχυρισμό των Ουκρανών και τόνισε ότι η επίθεση έγινε από βαλλιστικό πύραυλο άλλου τύπου, όχι από ICBM, αμφισβητώντας ουσιαστικά την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Σημειώνεται ότι ο Δυτικός αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που διεξάγεται στο Λάος, που μάλιστα συμμετέχει και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, με το επιτελείο του.

Νωρίτερα σήμερα, το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι ο φερόμενος διηπειρωτικός πύραυλος που εκτόξευσε η Ρωσία ήταν ο RS-26 Rubezh. Σύμφωνa με την Ένωση Ελέγχου των Εξοπλισμών, ο RS-26 Rubezh έχει βεληνεκές 5.800 χιλιομέτρων και έχει αναπτυχθεί βάσει των παλαιότερων ICBM τύπου Topol-M.

Σε νέα πλάνα από την φερόμενη επίθεση του ICBM στο Ντνίπρο, που δημοσιεύει το Clash Report, αποτυπώνονται πολλαπλοί πύραυλοι να πέφτουν στο έδαφος, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αντίστοιχες εκρήξεις.

