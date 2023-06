Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφερόμενος στην εβραϊκή καταγωγή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι «δεν είναι Εβραίος» και τον αποκάλεσε «ντροπή για τον εβραϊκό λαό», κατηγορώντας για άλλη μια φορά την Ουκρανία ότι βρίσκεται στα χέρια των νεοναζί για να δικαιολογήσει την ένοπλη επιχείρησή του εκεί.

«Είχα πολλούς Εβραίους φίλους από την παιδική μου ηλικία. Και λένε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι Εβραίος, αλλά ντροπή για τον εβραϊκό λαό. Αυτό δεν είναι αστείο», είπε ο Πούτιν μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει λόγω έλλειψης διαπίστευσης. Ωστόσο, το φόρουμ μεταδόθηκε ζωντανά από τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Πούτιν επέμεινε και πάλι ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Ρωσίας είναι η «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

«Έχουμε το πλήρες δικαίωμα να θεωρούμε ότι ο στόχος της αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας που θέσαμε είναι ένας από τους βασικούς».

Putin: “I have many Jewish friends since childhood. They say Zelenskyy is not a Jew – his is a disgrace to the Jewish people” pic.twitter.com/z7g5d8lq6j