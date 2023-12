Το επόμενο βήμα για την de facto προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών στις οποίες εισέβαλε η Ρωσία, κάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μετά τα «δημοψηφίσματα» που οργάνωσε σε Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια τον Σεπτέμβριο του 2022 – δημοψηφίσματα τα οποία σχεδόν ολόκληρη η Δύση αποκάλεσε «μεγαλοπρεπές φιάσκο» που φυσικά δεν έχουν αναγνωριστεί – ο Πούτιν ανακοίνωσε πως οι προσαρτηθείσες περιοχές θα μετάσχουν στις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Μαρτίου στη Ρωσία.

Τυπικά την σχετική ανακοίνωση έκανε η κεντρική εκλογική επιτροπή της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Ουκρανία έχει ήδη πει πως οποιαδήποτε ψηφοφορία για ρωσικές εκλογές στις περιοχές Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα θα είναι άκυρη, και πως θα ασκήσει δίωξη σε τυχόν παρατηρητές που θα σταλούν για να επιτηρήσουν τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Η ικανότητα της Μόσχας να διεξαγάγει τις εκλογές σε αυτά που αποκαλεί “νέα εδάφη” της, είναι πολιτικά χρήσιμη για το Κρεμλίνο. Εγείρει όμως επιμελητειακές προκλήσεις και προκλήσεις ασφαλείας καθώς τα ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν μόνο εν μέρει τις τέσσερις περιοχές.

