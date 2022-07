Φωτιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στη Μόσχα με αποτέλεσμα τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι να χάσουν τις ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές η φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι τέσσερις εισήχθησαν σε νοσοκομείο» από τη φωτιά στο ξενοδοχείο της Μόσχας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Έρευνας, αρμόδια για τις κυριότερες υποθέσεις ποινικής φύσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε χωριστή ανακοίνωσή τους, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως η φωτιά έπληξε το ισόγειο ακινήτου 15 ορόφων και ότι τέθηκε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα λίγο πριν από τη μία το πρωί, σημειώνοντας ότι οδήγησε στην εκκένωση 200 και πλέον ανθρώπων.

«Τα κάγκελα στα παράθυρα εμπόδισαν τον κόσμο να σωθεί, αυτή είναι η βασική αιτία των θανάτων», δήλωσε ο Αντρέι Ρουμιάντσεφ, μεταβατικός επικεφαλής των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της Μόσχας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A hostel in Moscow went on fire. 8 casualties and Russia’s emergency services said the deaths were caused because of bars on the windows https://t.co/udl5FEK6Dc