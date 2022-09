Πάνω από 1.000 συλλήψεις καταγράφηκαν σήμερα (21.9.2022) στη Ρωσία εν μέσω διαδηλώσεων του κόσμου κατά της μερικής επιστράτευσης που ανακοίνωσε το πρωί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, καταγγέλλει η ΜΚΟ, OVD-Info.

Η συγκεκριμένη ΜΚΟ ειδικεύεται στην καταμέτρηση συλλήψεων και στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 38 πόλεις της Ρωσίας, καταγράφηκαν 1.026 συλλήψεις. Την ίδια ώρα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στη Μόσχα είδαν τουλάχιστον 50 συλλήψεις σε μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας ενώ στην Αγία Πετρούπολη, ένα λεωφορείο της αστυνομίας μετέφερε συλληφθέντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όχι στον πόλεμο!» και «Καμία επιστράτευση!» ήταν τα συνθήματα των διαδηλώσεων. «Όλοι φοβούνται. Είμαι υπέρ της ειρήνης και δεν θέλω να χρειαστεί να πυροβολήσω. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να βγω κανείς έξω τώρα, διαφορετικά θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο», είπε ένας διαδηλωτής στην Αγία Πετρούπολη, ο Βασίλι Φεντόροφ, ένας φοιτητής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη μεριά του, ο 60χρονος Αλεξέι Ζαβάρσκι εξέφρασε τη λύπη του για την άμεση επέμβαση της αστυνομίας στις συγκεντρώσεις.

«Ήρθα να συμμετάσχω, αλλά φαίνεται ότι έχουν ήδη πιάσει όλο τον κόσμο», είπε, πριν προσθέσει: «Δεν ξέρω πού οδηγούμαστε, αυτό το καθεστώς έχει υπογράψει την θανατική του ποινή, καταστρέφει τη νεολαία».

Back to Moscow, Putin's terrorists force carried away an another unconscious girl. #FCKPTN #RussiaTerroristState pic.twitter.com/ej8PHNgadi

«Γιατί να υπηρετείτε τον Πούτιν; Έναν άνθρωπο που κάθεται στον θρόνο του είκοσι χρόνια!» φώναξε ένας άλλος διαδηλωτής προς την κατεύθυνση των αστυνομικών δυνάμεων.

Protests for #mobilization in #Moscow and other parts of #Russia, the #Russians peoples perhaps wake up and see that the war is #Putin's #Russia #PutinWarCriminal #PutinsWar #Mosca #SlavaUkraïni #Ukraina pic.twitter.com/pXYLvQERG8