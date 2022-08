Ο λόγος για την Ντάρια Ντούγκιν, κόρη του συμβούλου του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέονται, σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στα περίχωρα της Μόσχας, σε βομβιστική επίθεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα, στο αυτοκίνητο που οδηγούσε για να επιστρέψει στο σπίτι της. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα βρισκόταν και ο πατέρας της ωστόσο την τελευταία στιγμή, μπήκε σε άλλο αυτοκίνητο για να επιστρέψει από εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκαν.

Υπάρχουν εικόνες στις οποίες φέρεται να είναι ο Ντούγκιν να παρακολουθεί τα σωστικά συνεργεία στο σημείο της έκρηξης.

BREAKING: Daughter of Aleksandr Dugin, who is often called “Putin’s brain,” killed in car explosion near Moscow pic.twitter.com/pSkBK8ENGO