Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα και συγκεκριμένα στην περιοχή Μπαλασίχα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Guardian, η φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο της Μόσχας από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Αρχικά η φωτιά ξέσπασε σε οικοδομικά υλικά που βρίσκονταν σε ανοιχτό χώρο και γρήγορα επεκτάθηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε στο RIA Novosti ότι έχει τραυματιστεί ένας φύλακας ασφαλείας του εμπορικού κέντρου, καθώς προσπάθησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά πριν φτάσει η πυροσβεστική.

⚡️A fire has broken out at a shopping centre in Balashikha near Moscow. It was filmed from a close distance, the building is completely engulfed in thick smoke, and flames erupt from the parking lot.#Russia #Balashikha pic.twitter.com/anZIvbtzsL