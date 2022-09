Ο Μιχαήλ Σουετίν ανέμενε ότι θα συλληφθεί με τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις στη Μόσχα κατά της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων στην Ουκρανία. Αυτό όμως που δεν περίμενε ήταν ότι θα του δινόταν φύλλο πορείας για να πάει στο μέτωπο.

Λίγες ώρες αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιστράτευση 300.000 ανδρών και γυναικών, ο Μιχαήλ, ένας 29χρονος μουσικός, πήγε να διαδηλώσει στη λεωφόρο Αρμπάτ. Όπως περίπου 1.300 άλλοι άνθρωποι σε όλη τη χώρα, συνελήφθη.

«Περίμενα τις συνηθισμένες (διαδικασίες): σύλληψη, αστυνομικό τμήμα, δικαστήριο», είπε ο νεαρός άνδρας, με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Πέμπτη. «Αλλά όταν μου είπαν, “Αύριο θα πάτε στον πόλεμο” (…)” ήταν έκπληξη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, που παρακολουθεί τις κινητοποιήσεις σε όλη τη Ρωσία, ο Σουετίν δεν είναι ο μόνος διαδηλωτής στον οποίο δόθηκε εντολή επιστράτευσης στο αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψή του και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκρινε ότι δεν υπάρχει τίποτα «παράνομο» σε αυτό.

People detained at anti-war rallies in #Russia receive call-up papers Some are left at police departments to be taken directly to the military commissariat in the morning. pic.twitter.com/uskNBG0mG7

Ο Σουετίν λέει ότι μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί τον μετέφεραν σε ξεχωριστό δωμάτιο όπου ήθελαν να υπογράψει μια κλήση για να πάει σε κέντρο επιστράτευσης του στρατού.

«“Ή το υπογράφεις αυτό ή θα εκτίσεις δέκα χρόνια κάθειρξης”», τον απείλησαν, τονίζει ο 29χρονος που αντιτίθεται στην επίθεση που εξαπέλυσε στις 24 Φεβρουαρίου η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Την Τρίτη, παραμονές της μερικής επιστράτευσης, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την επιβολή βαριών ποινών φυλάκισης για όσους αρνηθούν να καταταγούν στον στρατό ή λιποτακτήσουν. Ωστόσο, η νομοθεσία αυτή δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Ο Σουετίν αρνήθηκε να υπογράψει την εντολή, κατόπιν συμβουλής του δικηγόρου του, και αφέθηκε ελεύθερος την Πέμπτη στις 5:00 π.μ.

Ωστόσο, η αστυνομία τον προειδοποίησε ότι η πανίσχυρη Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, που είναι επιφορτισμένη με τις σημαντικότερες ποινικές έρευνες, θα ενημερωθεί για την άρνησή του και ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει «μεγάλα προβλήματα».

Ο Αντρέι, ο οποίος έκλεισε τα 18 του χρόνια την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχε και αυτός στις διαδηλώσεις στη Μόσχα την Τετάρτη. Επίσης συνελήφθη και του επιδόθηκε φύλλο πορείας.

Αλλά σε αντίθεση με τον Σουετίν, ο έφηβος υπέγραψε υπό «απειλή» το έγγραφο, ψηφιακό αντίγραφο του οποίου το Γαλλικό Πρακτορείο μπόρεσε να εξετάσει.

«Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσα να ξεφύγω (…) Κοίταξα γύρω μου και αποφάσισα να μην αντισταθώ», είπε ο νεαρός με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά το Γαλλικό Πρακτορείο. «Δυστυχώς, υπέγραψα».

Ωστόσο, ο Αντρέι μόλις ξεκίνησε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο. Και το Κρεμλίνο, όπως και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, είχαν διαβεβαιώσει ότι κανένας φοιτητής δεν θα κληθεί, αφού οι ρωσικές δυνάμεις μιλούσαν για εφέδρους με συγκεκριμένες δεξιότητες ή στρατιωτική εμπειρία.

Ο Αντρέι, που εξακολουθεί να αναζητά δικηγόρο, αποφάσισε τελικά να μην πάει στο γραφείο επιστράτευσης την καθορισμένη ώρα, στις 10 το πρωί της Πέμπτης. Και δεν ξέρει ποιες θα είναι οι συνέπειες.

«Δεν έχω πει τίποτα στους γονείς μου ακόμα», λέει, «θα ανησυχήσουν…Θα τους το πω όταν έχω καλύτερη ιδέα για το τι θα μου συμβεί».

Ανάλογη ήταν και η «εμπειρία» που είχε ένας 17χρονος, που συνελήφθη και αναγκάστηκε να υπογράψει έγγραφο επιστράτευσης, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του BBC, Γουΐλ Βέρνον.

One boy, just *17 yrs old*, told me how he went to the protest against mobilisation, was detained, and in the police station was given a document that legally obliged him to go to the military enlistment office with his documents. pic.twitter.com/2HZuEtmEJR