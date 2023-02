Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-25 συνετρίβη σήμερα (23.02.2023) στην Ρωσία, και συγκεκριμένα στο Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο Περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ επιβεβαίωσε την πτώση του αεροσκάφους Su-25 της Ρωσίας, λέγοντας πως συνετρίβη στην αστική περιοχή Βαλιούκι.

Όπως είπε, σωστικά συνεργεία και ομάδες έρευνας και διάσωσης για αποστολές έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ο πιλότος είναι νεκρός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η συντριβή οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα.

Russian Su-25 attack aircraft crashed in Belgorod.



The pilot was able to eject. pic.twitter.com/rOCqO6gXYb