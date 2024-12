Ρωσικά βομβαρδιστικά εντοπίστηκαν κοντά στην Αλάσκα – Εμπλοκές ρωσικών και νατοϊκών μαχητικών στην Βαλτική

Η Ρωσία ανέπτυξε στρατηγικά βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη σε περιοχές κοντά στην Αλάσκα αλλά και στην Βαλτική Θάλασσα, με αποτέλεσμα αεροπορικές δυνάμεις χωρών του ΝΑΤΟ να απογειωθούν για να τα εντοπίσουν και να τα αναχαιτίσουν.

Η Ρωσία, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, έχει αυξήσει τη συχνότητα τέτοιων πτήσεων, καθώς και άλλων στρατιωτικών ασκήσεων, προκειμένου να κάνει επίδειξη δύναμης πέρα από τα σύνορά της, με τις αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ να πραγματοποιούν τις σχετικές εμπλοκές.

Αρχικά, δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου Tu-95, πραγματοποίησαν πτήσεις περιπολίας πάνω από τα ουδέτερα ύδατα των θαλασσών Μπέρινγκ και Τσούκτσι στα ανοιχτά της Αλάσκα, όπως μετέδωσε σήμερα (18.12.2024) το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Russia’s air force performed a scheduled flight of two nuclear-capable Tu-95ms bombers near Alaska, with the U.S. military saying Wednesday that the warplanes were not seen as a threat.



