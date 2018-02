Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε στη Συρία

Σύμφωνα με δύο πηγές από οργανώσεις ανταρτών, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο πιλότος έχει τραυματιστεί σοβαρά. Μια τρίτη πηγή αναφέρει ότι έχει σκοτωθεί.

«Ομάδες ανταρτών κατέρριψαν ένα Σουκόι 25. Ο Ρώσος πιλότος πήδηξε με το αλεξίπτωτο, τον κρατούν αιχμάλωτο» δήλωσε ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Μαχητές αιχμαλώτισαν τον κυβερνήτη αφότου εκείνος πήδηξε από το αεριωθούμενο με αλεξίπτωτο και προσγειώθηκε στο έδαφος.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποια οργάνωση ευθύνεται για την κατάρριψη.

Η περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος ελέγχεται από τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, μια τζιχαντιστική οργάνωση όπου επικρατεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, όπως και άλλες ομάδες ανταρτών.

«Μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας έχουν εξαπολύσει δεκάδες πλήγματα στην περιοχή τις τελευταίες 24 ώρες. Το αεροσκάφος που καταρρίφθηκε επιχειρούσε επίσης εκεί» σύμφωνα με τον Ραχμάν.

Πάντως, στα social media ανέβηκαν ήδη δυο βίντεο από την κατάρριψη του αεροσκάφους. Το ένα βίντεο δείχνει την στιγμή που συνέβη στον αέρα, ενώ το άλλο δείχνει το αεροσκάφος που έχει πιάσει φωτιά.

Confirmed. Rebels shot down the 1st ever #Russia |n fighter jet in #Syria since 2015 (Su-25) in SE. #Idlib CS. Pilot (reportedly) located. Warplanes overflying. pic.twitter.com/HeQRbWz1NC

BREAKING: Syrian rebels have located the wreckage of the Russian SU-25 Fighter that was shot down over Syria, the first since 2015. Reports are confirming that the pilot has also been located, pilot is deceased. pic.twitter.com/TDsLtK30PF

— RMA (@imthemadridista) 3 Φεβρουαρίου 2018