Ρούλα Καλάφ: Η νέα διευθύντρια των Financial Times που γράφει ιστορία

Κι αυτό καθώς η Ρούλα Καλάφ εργάζεται ήδη 24 χρόνια στην Financial Times, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν αναπληρώτρια διευθύντρια.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία της έγκριτης καθημερινής εφημερίδας που εδρεύει στο Λονδίνο, που θα έχει επικεφαλής μια γυναίκα και η πρώτη φορά που θα έχει κάποιον επικεφαλής αραβικής καταγωγής.

Η εφημερίδα ιδρύθηκε το 1888 και έχει κυκλοφορία που φτάνει το ένα εκατομμύριο φύλλα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών συνδρομητών.

Η Βρετανολιβανέζα Καλάφ, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα διευθύντριας τον Ιανουάριο, διαδέχεται τον Λάιονελ Μπάρμπερ, δημοσιογράφο των Financial Times από τη δεκαετία του 1980.

Η πορεία της Ρούλα Καλάφ

Η ανάδειξή της μάλιστα στο κορυφαίο αξίωμα της εφημερίδας έγινε ύστερα από μια διαδικασία επιλογής στελεχών, η οποία διήρκεσε σχεδόν όλο τον χρόνο και στην οποία συμμετείχε η ιαπωνική εταιρεία μμε Nikkei, που είναι ιδιοκτήτης της εφημερίδας. Αξιολογήθηκαν ολι βασικοί υποψήφιοι από το υπάρχον δυναμικό του εντύπου και η Καλάφ επικράτησε τελικά επί των συνυποψηφίων της για τη θέση Τζον Θόρνχιλ, Άλεκ Ράσελ και Ρόμπερτ Σρίμσλεϊ.

Μαζί με την Κάθριν Βάινερ της Guardian, η Καλάφ θα είναι μια από τις λίγες γυναίκες διευθύντριες μεγάλων εφημερίδων στη Βρετανία και μια από τις λίγες γυναίκες στο τιμόνι εντύπων διεθνώς μετά την απόλυση της πρώην διευθύντριας της New York Times Τζιλ Άμπραμσον.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Βηρυτό την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, η Καλάφ σπούδασε στις ΗΠΑ, στα πανεπιστήμια Syracuse (πτυχίο) και Columbia (μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις) και από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό της FT, διετέλεσε αρχικά ανταποκρίτρια στη Βόρεια Αφρική, ύστερα ανταποκρίτρια στη Μέση Ανατολή, επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών ειδήσεων και εκείνου για τη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια ξένη ανταποκρίτρια προτού γίνει αναπληρώτρια διευθύντρια.

Ειδικότητά της ήταν τα θέματα που αφορούν το Ιράκ, τον Κόλπο και το Μεσανατολικό

Πριν από την ένταξή της στους Financial Times, έγραφε για το περιοδικό Forbes, γεγονός που της εξασφάλισε μάλιστα έναν μικρό ρόλο στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε “Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ”.

Σε άρθρο της για τον Τζόρνταν Μπέλφορτ, τον διαβόητο χρηματιστή που έγινε γνωστός ως ο «Λύκος της Γουόλ Στριτ», τον περιέγραφε ως μια κακή εκδοχή του Ρομπέν των Δασών, ο οποίος έπαιρνε τα χρήματα από τους πλούσιους για να τα απολαμβάνει ο ίδιος και η αποτελούμενη από χρηματιστές αυλή του. Εκείνη ήταν “η αυθάδης ρεπόρτερ του Forbes”, όπως την χαρακτηρίζει στην ταινία ο Λεονάρντο ντι Κάπριο που υποδύεται τον Μπέλφορτ.

Η δημοσιογράφος, η οποία αγαπούσε ανέκαθεν τα μαθηματικά και κάποτε μάλιστα σκεφτόταν να ακολουθήσει καριέρα μαθηματικού,μέχρι που ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ασφαλιστής,την αποθάρρυνε, έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις.

Το 2009, η Καλάφ βραβεύτηκε με το βραβείο Η Ειρήνη Μέσα από τα Μέσα Ενημέρωσης “ως αναγνώριση του υψηλού επιπέδου του ρεπορτάζ της και της ποιότητας της ειδησεογραφικής της ανάλυσης”, ενώ το 2013 τιμήθηκε με το βραβείο της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών μαζί με τους συναδέλφους της από την Financial Times Άμπιγκεϊλ Φίλντινγκ-Σμιθ, Καμίλα Χολ και Σάιμον Κερ.

Μυστήριο καλύπτει ωστόσο την προσωπική της ζωή. Όπως βιτριολικά γράφει η συντάκτρια της ιταλικής έκδοσης του Marie Claire, “η Ρούλα Καλάφ έχει και ιδιωτική ζωή,παρότι η ημερομηνία της γέννησής της έχει αφαιρεθεί από όλες τις ιστοσελίδες…”.

Με πληροφορίες από: The New York Times, Arab News, Financial Times, Τhe Guardian.