Ρουμάνα ευρωβουλευτής με φίμωτρο έκανε χαμό στο ευρωκοινοβούλιο: Την έβγαλαν σηκωτή γιατί ζητούσε παπά να τους διαβάσει

Ένα βίντεο που ανάρτησε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έδειξε τον κακό χαμό που έγινε μέσα στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου με μια ευρωβουλευτή από τη Ρουμανία την ακροδεξιά Diana Șoșoacă να ωρύεται εναντίον της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν.

Όπως θα δείτε στο βίντεο αλλά και σε δηλώσεις που έκανε η ίδια η ευρωβουλευτής από τη Ρουμανία είχε απαιτήσει να γίνει αγιασμός από ιερέα στην ευρωβουλή για να εξαγνιστεί ο χώρος και όταν αυτό δεν έγινε δεκτό άρχισε να φωνάζει: «Έχω το δικαίωμα να μιλήσω, με ψήφισαν οι Ρουμάνοι. Βγες έξω Ούρσουλα».

Η Ρομπέρτα Μέτσολα παρενέβη λέγοντας ότι είναι η τρίτη φορά που κάνει φασαρία η συγκεκριμένη ευρωβουλευτής η οποία φορούσε φίμωτρο και για τον λόγο αυτό ζήτησε την αποβολή της από την αίθουσα.

Και τότε άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως…

Οι υπάλληλοι του ευρωκοινοβουλίου την κοιτούσαν με απορία και αφού κατάφεραν να την βγάλουν από την αίθουσα της ολομέλειας εκείνη σε παραλήρημα έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους κρατώντας εικόνες στα χέρια της.

