Στιγμές τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα (14.8.2023) στην Ρουμανία, στην πόλη Κοστινέστι όταν έγινε έκρηξη «αδέσποτης» νάρκης στην προκυμαία του δημοφιλούς τουριστικού θέρετρου της χώρας.

Το θετικό είναι ότι ως εκ θαύματος δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες από την έκρηξη της νάρκης στην πόλη της Ρουμανίας.

Η έρευνα των αρχών της Ρουμανίας δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας τόνισε πως θεωρεί ότι η έκρηξη προκλήθηκε «πιθανότατα από αδέσποτη νάρκη».

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ρουμανίας λίγες ώρες μετά το συμβάν ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τη διεξαγωγή επιχείρησης με ένα πλοίο και ένα ελικόπτερο για τον εντοπισμό αδέσποτων ναρκών.

Οι αδέσποτες νάρκες έχουν παρασυρθεί κοντά στις ρουμανικές ακτές στη Μαύρη Θάλασσα, προερχόμενες από τα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας.

