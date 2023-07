Είναι δυνατόν μια ταινία όπως η «Barbie» που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά να προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο; Μην βιαστείτε να πείτε «όχι», καθώς όλα είναι τελικά πιθανά σε αυτόν τον κόσμο.

Ένας χάρτης που υπήρχε σε κάποιες από τις σκηνές στην ταινία «Barbie» εξόργισε Βιετνάμ και Φιλιππίνες και η εταιρεία Warner Bros έσπευσε να απαντήσει στις αντιδράσεις.

Ο χάρτης φέρεται να απεικονίζει τη διαφιλονικούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας για την οποία ερίζουν Κίνα και πολλές χώρες της Ασίας, ανάμεσά τους το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες που έχουν εξαγριωθεί.

Η Warner Bros είχε περιγράψει τον χάρτη που εμφανίζεται στην επερχόμενη ταινία της «Barbie» ως «παιδικό σχέδιο με κηρομπογιές» χωρίς νόημα, όταν το Βιετνάμ ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την προβολή του φιλμ, επειδή ένας χάρτης που παρουσιάζεται απεικονίζει τη διαφιλονικούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Η ταινία «Barbie» προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στο Βιετνάμ όσο και στις Φιλιππίνες λόγω της συμπερίληψης του αμφιλεγόμενου χάρτη που φαίνεται να παρουσιάζει την πολιτική της «Γραμμής των Εννέα Σημείων» της Κίνας.

Η Κίνα διεκδικεί μεγάλο μέρος της Νότιας Σινικής Θάλασσας ή Θάλασσας της Νότιας Κίνας, αλλά στην οριοθέτησή της αντιτίθενται το Βιετνάμ και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας.

Το 2016, με απόφασή του στην υπόθεση μεταξύ Κίνας – Φιλιππίνων, το Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε πως τα κινεζικά επιχειρήματα στη Νότια Σινική Θάλασσα παραβιάζουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Warner Brothers’ highly anticipated ‘Barbie’ movie has been banned in Vietnam over a scene featuring a map that shows China’s unilaterally claimed territory in the South China Sea https://t.co/yqLYLGeVfR pic.twitter.com/oXHVmQxHYy