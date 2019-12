Πολλά ήταν τα παραλειπόμενα της χθεσινής δεξίωσης που παρέθεσε η Βασίλισσα Ελισάβετ στους προσκεκλημένους της. Ένα από αυτά ήταν φυσικά το πηγαδάκι ηγετών που έθαβαν τον Ντόναλντ Τραμπ και σήμερα σχολιάζεται εκτενώς όπως και η στάση της κόρης της Βασίλισσας της Πριγκίπισσας Άννας την ώρα της άφιξης του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που κάνει σήμερα τον γύρο των social media η 93χρονη Βασίλισσα δείχνει να καλεί την Πριγκίπισσα Άννα κοντά της για να υποδεχθούν μαζί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία αλλά εκείνη παραμένει ακίνητη.

Ενώ βρίσκεται μπροστά της το προεδρικό ζεύγος, η Βασίλισσα γυρνά προς την 69χρονη Πριγκίπισσα Άννα που περιμένει να μπει στον χώρο και να την καλεί να πάει κοντά της. Όμως, εκείνη απλά ανοίγει τα χέρια και δεν μετακινείται. Κάποιοι λένε ότι είτε περίμενε να αποχωρήσει το προεδρικό ζεύγος, είτε προσπάθησε να τους αποφύγει…

Princess Anne side-eyeing the Trumps. The Queen scolds her for not being in the royal receiving line and she simply shrugs. #Trump #NATOSummit #BuckinghamPalace #NATO70 #TheCrown #Royalfamily #PrincessAnne pic.twitter.com/hmT6rIP2RB

