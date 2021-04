Ο επικεφαλής του πανίσχυρου αμερικανικού λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής NRA Γουέιν ΛαΠιερ προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις, μετά την προβολή ενός βίντεο, όπου εμφανίζεται να πυροβολεί αδέξια εναντίον ενός ελέφαντα στην Μποτσουάνα.

Τα πλάνα, που γυρίστηκαν στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, χορηγός του οποίου ήταν η National Rifle Association, χρονολογούνται από το 2013 και τα έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα αμερικανικά μέσα The Trace και The New Yorker.

Το ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε ποτέ, καθώς το λόμπι ανησυχούσε για ένα πιθανό «φιάσκο από άποψη δημοσίων σχέσεων», σύμφωνα με το περιοδικό New Yorker.

Βίντεο σοκ

Στο βίντεο διακρίνεται ο Γουέιν ΛαΠιερ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της NRA και θερμός υποστηρικτής των όπλων, να πηγαίνει για κυνήγι ελεφάντων στην Μποτσουάνα. Πυροβολεί εναντίον ενός ελέφαντα, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, όμως το μόνο που καταφέρνει είναι να τραυματίσει το άτυχο ζώο. Πηγαίνοντας ακόμα πιο κοντά, συνοδευόμενος από έναν ξεναγό, ο ΛαΠιερ πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής, ωστόσο χάνει και πάλι τον στόχο του.

Έπειτα από διάφορες απόπειρες, κάποιος άλλος θα σκοτώσει τον ελέφαντα.

Σε άλλα πλάνα διακρίνεται η σύζυγος του ΛαΠιερ, Σούζαν, να σκοτώνει έναν άλλο ελέφαντα και κατόπιν να του κόβει την ουρά φωνάζοντας «Νίκη!».

Δείτε τις σοκαριστικές εικόνες

Και να πώς «ο Γουέιν ΛαΠιερ καταφέρνει να αποξενωθεί από τους κυνηγούς και τους ιδιοκτήτες όπλων, διότι όχι μόνο είναι απάνθρωπο όλο αυτό, όμως επιπλέον είναι και κακός σκοπευτής», είπε η Σάνον Γουότς, ιδρύτρια της Moms Demand Action, μιας οργάνωσης που μάχεται κατά της διάδοσης των όπλων στις ΗΠΑ.

«Είναι ελεεινό να βλέπει κανείς τη βίαιη και άγαρμπη σφαγή από τον ΛαΠιερ αυτού του υπέροχου πλάσματος. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποφέρει έτσι», σημείωσε η Τάνια Σάνεριμπ, του Κέντρου Βιοποικιλότητας, σε ένα δελτίο τύπου.

«Οι αφρικανικοί ελέφαντες της Σαβάνας έχουν κηρυχθεί κρισίμως απειλούμενο είδος από ειδικούς και αυτά τα έξυπνα ζώα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται ως στόχος από έναν ανίκανο σκοπευτή», συμπλήρωσε.

Η κυκλοφορία του συγκεκριμένου βίντεο καταφέρει ένα ακόμη πλήγμα στη φήμη του Γουέιν ΛαΠιερ, που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με δικαστικές περιπέτειες.

Αρχές Αυγούστου, η εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης προσέφυγε κατά της NRA, ζητώντας τη διάλυσή της. Ο ΛαΠιερ και άλλοι τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν τις συνδρομές των μελών της οργάνωσης προς ιδίον όφελος, οδηγώντας την NRA σχεδόν σε πτώχευση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.